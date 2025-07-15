Кризис коалиции. Выборы все ближе. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

Выход ультраортодоксальных партий из правительства 14 июля стал тревожным сигналом для Биньямина Нетаниягу. Формально коалиция еще существует, но ее парламентская база ослаблена. Параллельно в правительстве идет подготовка к возможным досрочным выборам, а сама коалиция балансирует между шантажом и выживанием.

Проблемы усугубляются возможной сделкой с ХАМАСом, против которой выступает правый фланг. Освобождение террористов с "кровью на руках" – потенциальная цена соглашения – может взорвать общественное мнение. И все это на фоне давления Верховного суда и продолжающегося спора о законе о призыве.

Коалиция пока не развалилась, но трещины растут. И хотя выборы еще не объявлены – в Иерусалиме к ним уже готовятся.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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