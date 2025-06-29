Очередной "шпионаж в пользу Ирана". Подано обвинение против Дениса Ляхова

Государственная прокуратура подала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против 30-летнего Дениса Ляхова из Ришон ле-Циона, обвиняемого в совершении преступлений против государственной безопасности, заключающихся в контакте с иностранным агентом и передаче информации врагу.

Согласно обвинительному заключению, Денис Ляхов контактировал с иранским агентом, который связывался с ним через Telegram, и выполнял различные задания в обмен на оплату, которую он получал в криптовалюте. Некоторые инкриминируемые действия выполнялись обвиняемым, когда он проживал в Латвии.

Помимо прочего, иранский агент потребовал от обвиняемого приехать в Петах-Тикву, снять на видео улицу и жилые дома, передать эти файлы и поделиться с ним местоположением через Telegram. Хотя обвиняемый указал неправильные улицу и здания, эта "работа" была оплачена. Агент также поручил ответчику пойти в автосалон в Нетании и узнать цену семи разных автомобилей, одновременно документируя визит в автосалон на видео. Обвиняемый и агент договорились об оплате, агент перевел деньги на его цифровой кошелек, но ответчик не выполнил задание.

Обвинение просит суд вынести постановление об аресте ответчика до окончания судебного разбирательства против него. В ходатайстве об аресте обвинение отметило, что обвиняемый действовал по заданиям иранских кураторов в то время, когда Израиль вел войну против Ирана.

Отметим, что по сообщению прокуратуры сложно понять, какой реальный ущерб был причинен действиями обвиняемого.