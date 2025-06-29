ШАС и "Яадут а-Тора" вновь намерены бойкотировать голосования в Кнессете

Партии ШАС и "Яадут а-Тора" требуют от правительства принять закон о призыве до окончания летней сессии. По информации "Кан Бет", в понедельник представители религиозных партий соберутся для обсуждения своих дальнейших шагов, в том числе бойкота коалиционных голосований по средам.

Бойкот голосований, в том случае, если к нему прибегнут ШАС и "Яадут а-Тора", может также распространиться на голосования на пленарных заседаниях по понедельникам. Это приведет к провалу правительственных законопроектов, что, в свою очередь, может привести к распаду коалиции.

Религиозные партии требуют от Нетаниягу выполнить обещание и продвигать закон о призыве в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты с главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном за день до начала войны с Ираном. Благодаря этой договоренности религиозные партии проголосовали против предложения оппозиции о роспуске Кнессета.