Пять убийств в арабском секторе за 12 часов, с начала года убиты 142 человека

Всего за 12 часов в арабском секторе Израиля были убиты пять человек, все пятеро – мужчины. В Холоне около полудня в результате взрыва автомобиляпогиб Мустафа Абу-Лисан" из Яффо.

Незадолго до этого в Калансуа в упор расстреляли автомобиль, в котором находились 40-летние Аднан Ганем и Галеб Абу-Рас.

В Яффо в воскресенье утром взорвался автомобиль, в результате взрыва погиб 40-летний Иад Гараб, а его шестилетний сын был ранен.

Вскоре после полуночи в Тайбэ был застрелен Бакр Фатхи Нусейрат, выходивший со свадебного торжества, и еще один человек получил ранения.

По данным организации "Инициативы Авраама", с начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 142 человека – это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда были зарегистрированы 128 таких убийств, сообщает "Давар".

Представители организации "Инициативы Авраама" обвиняют правительство и лично министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в бездействии. "Речь идет о чрезвычайной ситуации национального масштаба, а правительство молчит, – подчеркивают они. – Время разговоров закончилось. Необходимы решительные, скоординированные и незамедлительные действия правительства, чтобы остановить круговорот насилия и вернуть гражданам чувство личной безопасности".