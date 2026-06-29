"Яадут а-Тора" отказалась участвовать в сегодняшних голосованиях в Кнессете

Партия "Яадут а-Тора" уведомила остальных членов коалиции, что не будет принимать участия в сегодняшних голосованиях в Кнессете. Отказ объясняется задержкой в продвижении законопроектов, которые были обещаны религиозным партиям.

Согласно сообщениям СМИ, в рамках договоренности с ультраортодоксальными партиями Нетаниягу пообещал продвинуть пакет из трех законов: Основной закон об изучении Торы; закон о прекращении арестов ультраортодоксов, уклоняющихся от службы в армии; и закон о кашруте, возвращающий Главному раввинату исключительный контроль над выдачей сертификатов кашрута.

Новостная служба N12 отмечает, что в связи с решением "Яадут а-Тора" не участвовать в голосовании сегодняшнее пленарное заседание Кнессета завершится раньше запланированного.