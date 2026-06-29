Министр обороны Кац: ЦАХАЛ готовится действовать в Иране самостоятельно

Министр обороны Исраэль Кац заявил на брифинге для военных корреспондентов, что Израиль готовится к возможному возобновлению войны с Ираном.

Кац заявил, что война с Ираном может возобновиться в любой момент. По его словам, если Иран выпустит ракеты по Израилю, Израиль нанесет мощный ответный удар. "Израиль не примет ситуацию, при которой Иран будет обстреливать его территорию ракетами", – заявил министр обороны.

Кац заявил, что ЦАХАЛ получил указание готовиться к самостоятельной операции в Иране. При этом он отметил, что армия готова как к обороне, так и к атаке, и располагает базой целей для удара.

Кац подчеркнул, что Израиль не намерен мешать инициативам президента США Дональда Трампа, однако в вопросах самообороны "не будет компромиссов – ни в Ливане, ни в Иране".

Говоря о Ливане, министр обороны заявил, что Израиль не уйдет из зоны безопасности и продолжит действовать против "Хизбаллы". По его словам, если "Хизбалла" откроет огонь по израильским населенным пунктам, Израиль нанесет удар по Дахии в Бейруте.

Говоря о Газе, Кац также заявил, что Израиль будет добиваться разоружения ХАМАСа. По его словам, если группировка не выполнит условия соглашения, Израиль "завершит эту работу сам".

Министр обороны подчеркнул, что Израиль не будет уходить из зон безопасности в Газе, Ливане и Сирии до устранения угроз со стороны действующих там вооруженных организаций.

Отметим, что министр обороны также выступил на конференции Национального штаба по экономической борьбе с терроризмом. Он заявил, что "каждый доллар, поступающий в казну аятолл, – это доллар, превратившийся в баллистическую ракету в Иране, беспилотник – в Ливане, ракету – в Газе, в БПЛА – в Йемене. Каждый доллар может найти путь к "Хизбалле", ХАМАСу, хуситам и другим террористическим прокси Тегерана... Поэтому экономическая кампания против Ирана является одними из важнейших фронтов борьбы за безопасность Израиля".

В конференции принимали участие главы ШАБАКа, "Мосада" и другие представители системы безопасности.