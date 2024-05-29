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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о полном контроле над "Филадельфийским коридором"

время публикации: 29 мая 2024 г., 19:41 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 19:43
ЦАХАЛ сообщил о полном контроле над "Филадельфийским коридором"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Спустя три недели после начала операции в Рафиахе вечером 29 мая ЦАХАЛ сообщил о полном контроле над "Филадельфийским коридором", на границе сектора Газы и Египта.

14-й канал израильского телевидения передал, что израильские военнослужащие находятся на протяженности всего "коридора", за исключением небольшого участка в прибрежной зоне, контроль над которым осуществляется с помощью обстрелов на расстоянии.

ЦАХАЛ сообщил, что на границе с Египтом были обнаружены не менее 20 туннелей ХАМАСа, связывающих сектор Газы с Синайским полуостровом, были уничтожены десятки готовых к запускам ракетных установок террористов.

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