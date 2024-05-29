Спустя три недели после начала операции в Рафиахе вечером 29 мая ЦАХАЛ сообщил о полном контроле над "Филадельфийским коридором", на границе сектора Газы и Египта.

14-й канал израильского телевидения передал, что израильские военнослужащие находятся на протяженности всего "коридора", за исключением небольшого участка в прибрежной зоне, контроль над которым осуществляется с помощью обстрелов на расстоянии.

ЦАХАЛ сообщил, что на границе с Египтом были обнаружены не менее 20 туннелей ХАМАСа, связывающих сектор Газы с Синайским полуостровом, были уничтожены десятки готовых к запускам ракетных установок террористов.