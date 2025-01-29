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Беспорядки на футбольном поле. "Апоэль" (Тель-Авив) могут оштрафовать

Футбол
время публикации: 29 января 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 07:40
Беспорядки на футбольном поле. "Апоэль" (Тель-Авив) могут оштрафовать
AP Photo/Ariana Cubillos

В матче двадцатого тура Лиги Леумит (второй дивизион израильского футбола) "Апоэль" (Тель-Авив) победил "Апоэль" (Ноф а-Галиль) 2:0.

Фанаты тель-авивской команды прорвались на поле и напали на голкипера гостей Матана Амбара, а также устроили драку с сотрудниками безопасности стадиона.

Полиция задержала шесть фанатов.

Представитель Израильской футбольной ассоциации требует оштрафовать тель-авивский "Апоэль" 45250 шекелей и снять одно очко (условно), сообщает Ynet

"Апоэль "(Тель-Авив) занимает третье место, отставая от лидирующего "Апоэля" (Рамат-Ган) на 3 очка.

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