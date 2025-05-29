СМИ: ХАМАС не доволен новым предложением Виткоффа, Израиль готов его принять

Барак Равид, корреспондент Walla News, в своем Х-блоге цитирует палестинский источник, знакомый с ходом переговоров по сделке между Израилем и ХАМАС.

Этот источник утверждает, что в ХАМАСе разочарованы новым предложением спецпосланника Белого дома Стива Виткоффа, считают его предвзятым и учитывающим, главным образом, интересы Израиля. В нем нет четких гарантий того, что временное прекращение огня приведет к окончанию войны.

Источник отметил, что в соглашение не прописано однозначно, что в случае, если за 60 дней сторонам не удастся договориться и переговоры продолжатся, что также продолжится режим прекращения огня, и что Израиль не сможет возобновить боевые действия в одностороннем порядке, как это произошло в марте.

При этом источник отметил: руководство ХАМАСа продолжает изучать предложение Виткоффа и пока не дал официальный ответ.

По информации радиостанции "Кан Бет", если сделка будет заключена, в ее рамках из сектора Газы будут возвращены 10 заложников и 18 тел убитых или погибших в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашением предусмотрено прекращение боевых действий в секторе Газы на 60 дней.

По информации "Кан Бет", Израиль принял план Виткоффа. Биньямин Нетаниягу на встрече с семьями заложников сказал: "Мы готовы двигаться вперед, взяв за основу новое предложение Виткоффа".