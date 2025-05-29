Предотвращена контрабанда компонентов взрывчатки террористам Иудеи и Самарии

В ходе масштабного расследования подразделения по расследованию тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛ) в ЛАХАВ-433 при сотрудничестве с пограничной полицией МАГАВ и Общей службы безопасности была раскрыта схема контрабанды удобрений, используемых для изготовления взрывчатки и запрещенных к продаже в арабские населенные пункты Иудеи и Самарии.

Запрещенные вещества продавал израильтянин, 66-летний житель Петах-Тиквы, после чего они переправлялись грузовиком, за рулем которого находился 40-летний житель арабского квартала Иерусалима, покупателям – жителям территорий из окрестностей Хеврона.

Во время специальной операции с участием полиции, пограничной полиции, военной разведки АМАН и ЦАХАЛа 6 мая грузовик был задержан на шоссе 60 рядом с развязкой А-Гуш, в кузове были обнаружены сотни упаковок запрещенных к ввозу на палестинские территории химических удобрений, используемых как компоненты взрывчатки.

Были арестованы четверо подозреваемых, суд несколько раз продлевал срок их содержания под стражей. После сбора доказательной базы следователи подали декларацию прокурора о том, что в ближайшее время уголовная и военная прокуратура подадут обвинительные заключения против замешанных в контрабанде лиц.