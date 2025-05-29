x
29 мая 2025
|
последняя новость: 07:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 мая 2025
|
29 мая 2025
|
последняя новость: 07:01
29 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Шхеме взорван дом "тель-авивского террориста"

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 29 мая 2025 г., 06:47 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 06:49
В Шхеме взорван дом "тель-авивского террориста"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 29 мая в Шхеме израильскими военными был взорван дом семьи террориста Джафара Муны, совершившего теракт в Тель-Авиве 18 августа 2024 года.

Дом был размечен для последующего разрушения еще в сентябре 2024 года.

18 августа 2024 года Джафар Муна, незаконно находившийся в Израиле, взорвался на улице Лехи в Тель-Авиве, не дойдя до места, где должен был совершить теракт. Установлено, что Джафар Муна был боевиком ХАМАСа. Теракт был подготовлен штабом ХАМАСа в Турции.

В ходе расследования была раскрыта инфраструктура ХАМАСа в Шхеме, которая управлялась штабом в Турции. Следствием установлено, что боевики в Шхеме поддерживали связь с Абадой Билалем – высокопоставленным представителем ХАМАСа. Один из террористов несколько раз ездил в Турцию, где получал деньги на закупку взрывчатых веществ и инструкции по сборке взрывных устройств.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 мая 2025

601-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 марта 2025

Подписан приказ о разрушении дома "тель-авивского террориста"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2025

Дом террориста, взорвавшегося в Тель-Авиве, будет разрушен