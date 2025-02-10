Иранские хакеры заявляют, что похитили с серверов полиции Израиля более двух терабайт данных

Иранская хакерская группа "Хандала", которая, как полагают в израильской системе безопасности, связана с Корпусом стражей Исламской революции, объявила об успешном взломе серверов полиции Израиля. Хакерам удалось скопировать материалы засекреченных расследований, списки сексуальных преступников, данные о здоровье сотрудников системы безопасности, разрешения на ношение оружия, фотографии полицейских. Часть материалов была слита в Даркнет.

Сайт "Мако" пишет, что редакции удалось получить часть материалов, выложенных хакерами в Даркнет, и убедиться в том, что речь идет, скорее всего, о подлинных документах.

Хакеры утверждают, что им удалось скачать 2,1 терабайта данных с серверов израильской полиции.

Ури Блицблау, глава частной компании, специализирующейся на проведении расследований, отметил, что выложенные в "сером интернете" данные раскрывают сведения об обладателях лицензий на оружие, резервистах ЦАХАЛа, а также личные данные сотрудников полиции. Он отмечает высокий риск того, что эти данные могут быть использованы враждебными элементами.

Полиция Израиля заявляет, что была проведена тщательная проверка, в ходе которой не было обнаружено следов взлома или утечки информации. "Полиция Израиля использует передовые методы защиты и постоянно работает над совершенствованием своей системы безопасности, используя передовые технологии в области кибербезопасности", – говорится в заявлении.

Ранее хакеры "Хандалы" объявляли об успешной атаке на сервера Центра ядерных исследований "Сорек", в ходе которой было похищено 197 гигабайтов данных. Эта атака, как утверждали хакеры, является ответом на ликвидацию Хасана Насраллы. Группировка также сообщала о взломе системы больницы "Шиба", попытках атаковать биотехнологические компании, а также распространяла старые фотографии, похищенные, по всей видимости, с телефонов высокопоставленных израильских чиновников.

При этом эксперты полагают, что иранские хакеры склонны преувеличивать свои успехи.