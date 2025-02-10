x
10 февраля 2025
|
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 февраля 2025
|
10 февраля 2025
|
последняя новость: 20:35
10 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Иранские хакеры заявляют, что похитили с серверов полиции Израиля более двух терабайт данных

Полиция
Иран
Хакеры
Кибербезопасность
время публикации: 10 февраля 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 19:31
Иранские хакеры заявляют, что похитили с серверов полиции Израиля более двух терабайт данных
AP Photo/Hussein Malla

Иранская хакерская группа "Хандала", которая, как полагают в израильской системе безопасности, связана с Корпусом стражей Исламской революции, объявила об успешном взломе серверов полиции Израиля. Хакерам удалось скопировать материалы засекреченных расследований, списки сексуальных преступников, данные о здоровье сотрудников системы безопасности, разрешения на ношение оружия, фотографии полицейских. Часть материалов была слита в Даркнет.

Сайт "Мако" пишет, что редакции удалось получить часть материалов, выложенных хакерами в Даркнет, и убедиться в том, что речь идет, скорее всего, о подлинных документах.

Хакеры утверждают, что им удалось скачать 2,1 терабайта данных с серверов израильской полиции.

Ури Блицблау, глава частной компании, специализирующейся на проведении расследований, отметил, что выложенные в "сером интернете" данные раскрывают сведения об обладателях лицензий на оружие, резервистах ЦАХАЛа, а также личные данные сотрудников полиции. Он отмечает высокий риск того, что эти данные могут быть использованы враждебными элементами.

Полиция Израиля заявляет, что была проведена тщательная проверка, в ходе которой не было обнаружено следов взлома или утечки информации. "Полиция Израиля использует передовые методы защиты и постоянно работает над совершенствованием своей системы безопасности, используя передовые технологии в области кибербезопасности", – говорится в заявлении.

Ранее хакеры "Хандалы" объявляли об успешной атаке на сервера Центра ядерных исследований "Сорек", в ходе которой было похищено 197 гигабайтов данных. Эта атака, как утверждали хакеры, является ответом на ликвидацию Хасана Насраллы. Группировка также сообщала о взломе системы больницы "Шиба", попытках атаковать биотехнологические компании, а также распространяла старые фотографии, похищенные, по всей видимости, с телефонов высокопоставленных израильских чиновников.

При этом эксперты полагают, что иранские хакеры склонны преувеличивать свои успехи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2025

Сирены и угрозы на арабском в детских садах, виноваты иранские хакеры
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 14 декабря 2024

Связанные с КСИР кибератаки затронули системы управления топливным производством в США
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 ноября 2024

Иранские хакеры утверждают, что взломали Банк Израиля и TASE
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 ноября 2024

Иранские хакеры утверждают, что они вызвали в Израиле сбой при оплате "кредитками"