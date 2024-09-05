Госконтролер требует помочь не эвакуированным жителям севера страны

Государственный контролер Матаниягу Энгельман посетил в четверг вместе с гендиректором и специалистами своего офиса школы эвакуированных из Кирьят-Шмоны и регионального совета Верхняя Галилея в Тверии и в кибуце Кфар-Блюм. В визите приняли участие мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн, глава совета Верхней Галилеи Гиора Зальц и руководитель северного округа минпроса Орна Симхон.

Госконтролер Энгельман в очередной раз подчеркнул, что нападки на институт государственного контролера опасны и наносят ущерб стражам порядка и демократической структуре государства Израиль. "Как я уже неоднократно заявлял, госконтроль ведет проверки на всех уровнях: государственный, гражданский и военный, – отметил он. – Любой занимающий должность в проверяемом органе обязан в полной мере сотрудничать с офисом госконтролера в соответствии с положениями Основного закона. Мы продолжим выполнять нашу работу беспристрастно".

Он побывал в школе "А-Гоме" в кибуце Кфар-Блюм, которая продолжает работать под обстрелами из Ливана. "Я призываю премьер-министра и министров: приезжайте сюда, нельзя оставлять север без внимания. Необходимо выделить ресурсы в условиях продолжающейся вооруженного конфликта. Правительство должно мобилизоваться в поддержку севера. Всё более очевидной становится необходимость оказания помощи не только эвакуированным поселениям, но и жителям, решившим не эвакуироваться".

По словам государственного контролера, продолжение работы образовательных учреждений даже в условиях обстрелов очень помогает и детям, и учителям, и родителям учащихся. Но всем этим людям необходима помощь и поддержка. "Сегодня мы встретились с детьми здесь и в Тверии в школах, где учатся эвакуированные из Кирьят-Шмоны, – рассказал Энгельман. – Одна из них, ученица шестого класса, рассказала мне, что за последний год она уже сменила восемь мест жительства. Другой ребенок был свидетелем падения ракеты рядом с ним, которая ранила его отца. Он чудом остался жив. Еще один ребенок рассказал, что его отец не работает уже восемь месяцев и не получает компенсацию, так как не эвакуировался из поселения. Север должен получить все необходимые ресурсы и внимание со стороны правительства и министров".

В школе в кибуце Кфар-Блюм учатся около 250 детей, а еще около 300 детей рассредоточены по всему региону, который находится под постоянными обстрелами "Хизбаллы". В школе в Кирьят-Шмоне, которая сейчас эвакуируется в Тверию, учатся 1400 старшеклассников, и у 400 из них дома пострадали от обстрелов. "Во время визита мы поняли, насколько важна система образования для детей севера в это сложное время", – отметил Энгельман.