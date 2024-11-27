23 из 39 погибших от ракетных обстрелов – представители арабского сектора

На парламентской комиссии по внутренним делам обсуждали катастрофическое состояние с обеспечением безопасности в арабском секторе. В соответствии с оглашенными на заседании комиссии данными, из 39 погибших в результате ракетных обстрелов на севере страны 23 погибших были представителями и представительницами арабского сектора.

У 46% населения в арабском секторе нет защищенного пространства дома или возле дома – по сравнению с 26% среди всего населения. 29% школ в арабском секторе не защищены от ракетных обстрелов – по сравнению с 11% государственных школ и государственных религиозных школ в еврейском секторе.

Представитель Управления тылом сообщил, что государство выделило 45 миллионов шекелей на финансирование бомбоубежищ в частных домах, расположенных в населенных пунктах на расстоянии до километра от границы с Ливаном. В населенных пунктах в радиусе до девяти километров от границы в защиту от ракет учебных заведений, медицинских и социальных учреждений государство выделило 250 миллионов шекелей. Для противоракетной защиты общественных учреждений на расстоянии до 40 километров от границы выделено 50 миллионов шекелей.