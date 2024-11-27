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Израиль

23 из 39 погибших от ракетных обстрелов – представители арабского сектора

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Война "Железные мечи"
время публикации: 27 ноября 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 19:09

На парламентской комиссии по внутренним делам обсуждали катастрофическое состояние с обеспечением безопасности в арабском секторе. В соответствии с оглашенными на заседании комиссии данными, из 39 погибших в результате ракетных обстрелов на севере страны 23 погибших были представителями и представительницами арабского сектора.

У 46% населения в арабском секторе нет защищенного пространства дома или возле дома – по сравнению с 26% среди всего населения. 29% школ в арабском секторе не защищены от ракетных обстрелов – по сравнению с 11% государственных школ и государственных религиозных школ в еврейском секторе.

Представитель Управления тылом сообщил, что государство выделило 45 миллионов шекелей на финансирование бомбоубежищ в частных домах, расположенных в населенных пунктах на расстоянии до километра от границы с Ливаном. В населенных пунктах в радиусе до девяти километров от границы в защиту от ракет учебных заведений, медицинских и социальных учреждений государство выделило 250 миллионов шекелей. Для противоракетной защиты общественных учреждений на расстоянии до 40 километров от границы выделено 50 миллионов шекелей.

Израиль
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