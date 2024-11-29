New York Times: Потеряв поддержку "Хизбаллы", ХАМАС может пойти на уступки

Американское издание The New York Times пишет о перспективах террористической организации ХАМАС, оставшейся без основного союзника – "Хизбаллы" – после заключения соглашения о перемирии в Ливане.

Авторы публикации Джулиан Бэрнс, Адам Расгон, Аарон Боксерман и Ронен Бергман отмечают, что изоляция ХАМАСа усиливается. И на этом фоне власти США усиливают давление на ХАМАС, добиваясь заключения сделки с Израилем, которая привела бы к освобождению заложников, удерживаемых в Газе.

Еще до объявления перемирия в Ливане официальные лица в Палестинской администрации и США говорили о том, что, по их мнению, "политическое руководство" ХАМАСа готово заключить сделку и отказаться от стратегии Яхьи Синуара, ликвидированного ЦАХАЛом 16 октября 2024 года на юге сектора Газы. Эта стратегия заключалась в том, чтобы превратить военный конфликт с Израилем в полномасштабную войну на всем Ближнем Востоке.

NYT обращает внимание на то, что Иран – главный спонсор ХАМАСа и "Хизбаллы" – в настоящее время, по всей видимости, стремится избежать прямого столкновения с Израилем. Хотя несколько раундов такого противостояния уже состоялись – и это нанесло огромный ущерб иранским системам ПВО. "Успокоило" Тегеран и избрание Дональда Трампа на пост президента США.

По мнению авторов публикации, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ждет, когда Трамп вступит в должность, чтобы уже после этого ужесточить позицию на переговорах с ХАМАСом. NYT пишет, что вряд ли Трамп, в отличие от Джо Байдена, будет оказывать давление на Нетаниягу и ЦАХАЛ, угрожая приостановить военную помощь.

В ХАМАСе полагают, что Нетаниягу потребует полной капитуляции, и к этому руководство группировки пока не готово. Но некоторые лидеры ХАМАСа обсуждали возможные уступки, на которые они могли бы пойти, если бы Израиль проявил "подлинную заинтересованность в прекращении войны и выводе войск из Газы". Причем, как говорится в публикации NYT, отдельные лидеры ХАМАСа даже готовы согласиться на то, чтобы ЦАХАЛ временно сохранил свое присутствие в "Филадельфийском коридоре" – на границе Газы и Египта. Хотя на постоянный контроль ЦАХАЛом этой территории ХАМАС не согласен категорически.

Разведывательные службы трех стран Ближнего Востока, включая Израиль, считают, что ХАМАС, по-видимому, более склонен идти на уступки, чем прежде. Достижению соглашения может способствовать давление со стороны Катара и Турции.

NYT отмечает, что внутри оставшихся в живых лидеров ХАМАСа есть разногласия по поводу того, какие уступки допустимы.