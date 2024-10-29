x
29 октября 2024
|
последняя новость: 20:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2024
|
29 октября 2024
|
последняя новость: 20:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба: "В случае новой атаки Ирана мы нанесем удар по объектам, которые еще не трогали"

время публикации: 29 октября 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 19:44
Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил авиабазу "Рамон", где встретился с летчиками и военнослужащими наземных служб, принимавшими участие в операции "Дни покаяния".

"Если Иран совершит ошибку и еще раз нанесет ракетный удар по Израилю, мы сумеем снова дотянуться до Ирана, причем используя возможности, которые пока не применяли, и нанесем очень тяжелый удар по военным и другим объектам, которые в этот раз мы не трогали. И мы сделали это по очень простой причине: мы оставили это на тот случай, если придется атаковать снова. Противостояние не закончено, мы находимся в самом центре события", – сказал начальник Генштаба, поблагодарив всех участников операции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2024

Герци А-Леви об ударе по Ирану: "Мы использовали лишь часть наших возможностей"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 октября 2024

Tasnim: Израиль атаковал Иран с территории Ирака, находящейся под контролем армии США
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 октября 2024

"Кан-11": план нанесения удара по Ирану одобрен начальником Генштаба и министром обороны