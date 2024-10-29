Начальник Генштаба: "В случае новой атаки Ирана мы нанесем удар по объектам, которые еще не трогали"

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил авиабазу "Рамон", где встретился с летчиками и военнослужащими наземных служб, принимавшими участие в операции "Дни покаяния".

"Если Иран совершит ошибку и еще раз нанесет ракетный удар по Израилю, мы сумеем снова дотянуться до Ирана, причем используя возможности, которые пока не применяли, и нанесем очень тяжелый удар по военным и другим объектам, которые в этот раз мы не трогали. И мы сделали это по очень простой причине: мы оставили это на тот случай, если придется атаковать снова. Противостояние не закончено, мы находимся в самом центре события", – сказал начальник Генштаба, поблагодарив всех участников операции.