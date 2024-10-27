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Израиль

Герци А-Леви об ударе по Ирану: "Мы использовали лишь часть наших возможностей"

время публикации: 27 октября 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 20:03
Герци А-Леви об ударе по Ирану: "Мы использовали лишь часть наших возможностей"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви провел в субботу оценку ситуации с высшими командирами Генштаба после атаки ЦАХАЛа по стратегическим объектам в Иране, получившей название "Дни покаяния".

"Наш посыл абсолютно понятен, – заявил А-Леви. – И он соответствует событиям, которые произошли в разных частях Ближнего Востока в течение последних месяцев: любая угроза, в любом месте и в любое время достижима для нас, и мы нанесем по ней удар. И сейчас это было очень существенно подкреплено".

"Мы использовали лишь часть наших возможностей, мы способны сделать намного больше, – продолжил глава Генштаба. – Мы нанесли удар по стратегическим целям в Иране. Это очень важно, и сейчас мы понаблюдаем, как будут развиваться события дальше. Мы готовы к любому развитию событий на любом из фронтов".

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