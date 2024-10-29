Катар выдвинул свое предложение: освобождение 11 заложников и прекращение огня на месяц

Катар, выступающий посредником между Израилем и ХАМАС, сообщил о прогрессе на переговорах и озвучил собственный вариант "ограниченной сделки", которая должна сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Об этом сообщил в вечернем выпуске новостей телеканал "Кешет-12".

По данным телеканала, инициатива Катара предполагает освобождение 11 израильских заложников, большинство из которых должны составить женщины, и прекращение боевых действий в секторе Газы на месяц. В плане Катара не упоминается о необходимости полностью остановить боевые действия в Газе.

В сообщении телеканала говорилось, что в Израиле обсуждается это предложение. Ответа от ХАМАСа пока не получен.