x
29 октября 2024
|
последняя новость: 22:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2024
|
29 октября 2024
|
последняя новость: 22:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Катар выдвинул свое предложение: освобождение 11 заложников и прекращение огня на месяц

время публикации: 29 октября 2024 г., 22:15 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 22:15
Катар выдвинул свое предложение: освобождение 11 заложников и прекращение огня на месяц
Flash90/Miriam Alster

Катар, выступающий посредником между Израилем и ХАМАС, сообщил о прогрессе на переговорах и озвучил собственный вариант "ограниченной сделки", которая должна сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Об этом сообщил в вечернем выпуске новостей телеканал "Кешет-12".

По данным телеканала, инициатива Катара предполагает освобождение 11 израильских заложников, большинство из которых должны составить женщины, и прекращение боевых действий в секторе Газы на месяц. В плане Катара не упоминается о необходимости полностью остановить боевые действия в Газе.

В сообщении телеканала говорилось, что в Израиле обсуждается это предложение. Ответа от ХАМАСа пока не получен.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

"Кан": от главы переговорной группы Ницана Алона требуют уйти в отставку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

Нетаниягу утверждает, что не получал предложения Египта о сделке с освобождением четырех заложников