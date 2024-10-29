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Израиль

Нетаниягу утверждает, что не получал предложения Египта о сделке с освобождением четырех заложников

время публикации: 29 октября 2024 г., 00:25 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 00:49
Нетаниягу утверждает, что не получал предложения Египта о сделке с освобождением четырех заложников
Noam Revkin Fenton/Flash90

Канцелярия главы правительства передала, что на заседании парламентской фракции "Ликуда" Биньямин Нетаниягу сообщил, что Израиль не получал от Египта предложение, которое бы включало освобождение четырех израильских заложников из плена ХАМАСа. "Если бы такое предложение было озвучено, глава правительства немедленно бы его принял", – цитирует радиостанция "Кан Бет" комментарии, полученные из канцелярии Нетаниягу.

Этот комментарий был дан после того, как 28 октября президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси на пресс-конференции в Каире заявил, что его страна выступила с инициативой о "промежуточной сделке", которая положит начало переговорам между Израилем и ХАМАСом о постоянном соглашении.

Промежуточная сделка, по словам ас-Сиси, предполагает прекращение огня на 48 часов и освобождение четырех израильских заложников в обмен на "несколько палестинских заключенных". По словам ас-Сиси, переговоры об обмене заложниками и заключенными должны начаться в течение 10 дней после "малой сделки".

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