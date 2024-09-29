Галант: "Наши достижения впечатляют, напавший на нас заплатит высокую цену"

Министр обороны Йоав Галант наблюдал за атакой на объекты террористического режима хуситов в Йемене из оперативного штаба ВВС ЦАХАЛа, откуда велась атака.

По завершении операции он заявил: "Когда армия способна многократно и почти одновременно атаковать на семи фронтах одновременно – это кое-что говорит о ее мощи. Мы сражаемся против иранского осьминога, голова которого засела в Тегеране, а щупальцы которого пытаются нанести нам удар".

"Ходейда и ее окрестности, где наши достижения очень впечатляют, ясно говорят: любой, кто попытается напасть на нас или причинить вред гражданам Израиля, заплатит очень высокую цену, – подчеркнул министр обороны, обратившись к военнослужащим штаба. – Экраны, которые вы видите, могут наблюдать немногие. Но на экраны телевизоров смотрят во всем мире, и все прекрасно понимают, что значит атаковать Израиль".

Министр обороны добавил: "Мы не заинтересованы в расширении войны и не ищем дополнительных фронтов, но если кто-то нападет на Израиль, как это сделали хуситы, атаковав нас ракетами, – мы сведем с ним счеты быстро и эффективно, и мы умеем делать это параллельно с другими задачами".