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Израиль

СМИ: Гидеон Саар и "Ямин Мамлахти" присоединяются к правительству

время публикации: 29 сентября 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 19:40
СМИ: Гидеон Саар и "Ямин Мамлахти" присоединяются к правительству
Yonatan Sindel/Flash90

В ближайшее минуты премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Гидеон Саар выступят с совместным заявлением, в котором сообщат о присоединении партии глава партии "Ямин Мамлахти" к правительству.

По предварительной информации, Гидеон Саар войдет в правительство как "министр без портфеля", он также будет членом военно-политического кабинета.

Полторы недели назад стало известно о том, что Нетаниягу ведет переговоры с Гидеоном Сааром о возвращении "Ямин Мамлахти" в коалицию. СМИ сообщали, что основной причиной активизации переговоров стало углубление разногласий между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом. Саару был предложен портфель министра обороны, также сообщалось, что он получит право вето по вопросам, связанным с юридической реформой. 17 сентября в связи с ситуацией в Ливане переговоры были приостановлены. 21 сентября Саар заявил, что он отказался занять пост министра обороны.

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