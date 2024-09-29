СМИ: Гидеон Саар и "Ямин Мамлахти" присоединяются к правительству

В ближайшее минуты премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Гидеон Саар выступят с совместным заявлением, в котором сообщат о присоединении партии глава партии "Ямин Мамлахти" к правительству.

По предварительной информации, Гидеон Саар войдет в правительство как "министр без портфеля", он также будет членом военно-политического кабинета.

Полторы недели назад стало известно о том, что Нетаниягу ведет переговоры с Гидеоном Сааром о возвращении "Ямин Мамлахти" в коалицию. СМИ сообщали, что основной причиной активизации переговоров стало углубление разногласий между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом. Саару был предложен портфель министра обороны, также сообщалось, что он получит право вето по вопросам, связанным с юридической реформой. 17 сентября в связи с ситуацией в Ливане переговоры были приостановлены. 21 сентября Саар заявил, что он отказался занять пост министра обороны.