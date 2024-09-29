Управление тылом смягчает инструкции для населения

В соответствии с оценкой ситуации в Управлении тылом было принято решение обновить инструкции для населения: новые инструкции вступают в силу в воскресенье, 29 сентября, в 20:00 и будут действовать до понедельника, 30 сентября, 20:00.

Голанские высоты (север), линия фронта, Южные Голаны (населенные пункты регионального совета Эмек а-Ярден, Верхняя Галилея, Нижняя Галилея, А-Мифрац (населенные пункты Кирьят-Ата, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцкин), А-Эмеким, часть населенных пунктов Вади-Ара (местный совет Мегидо, Йокнеам Илит),:

– Образовательные учреждения закрыты.

– Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 10 человек на открытой местности и до 150 человек в помещении. Пляжи закрыты.

А-Мифрац (за исключением населенных пунктов Кирьят-Ата, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцин), А-Кармель (населенные пункты Дальят аль-Кармель, Исфия:

– Можно проводить обучение в образовательных учреждениях, где есть возможность добраться до защищенного пространства в установленное время.

– Предприятия и учреждения – работа разрешена в помещении и там, откуда можно добраться до защищенного пространства в установленное время.

– Собрания и услуги – на открытой местности до 30 человек, в помещении – до 300 человек. Пляжи закрыты.

А-Кармель, Вади-Ара, Менаше, Самария, Шарон, Дан, Яркон, Шфела, Отеф Аза (за исключением населенных пунктов: Натив а-Асара, Яд Мордехай, Зиким, Кармия, Эрез, Нир Ам, Сдерот, Ибим, Гавим, Ор а-Нер, Мифласим, Кфар Аза, Саад, Алумим, Беэри, Реим, Маген, Нирим, Керем Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша)

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Собрания до 1000 человек на открытой местности и в помещениях (за исключением населенных пунктов, перечисленных выше).

Все остальные районы Израиля

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Запрета на посещение пляжей нет.