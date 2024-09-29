Житель Ришон ле-Циона обвиняется в убийстве зятя на почве конфликта из-за запаха

Государственная прокуратура представила в окружной суд Лода обвинительное заключение против 37-летнего Меира Исраэля из Ришон ле-Циона по делу об убийстве при отягчающих обстоятельствах Гили Лугаси, мужа сестры обвиняемого. Преступление было совершено в начале сентября в квартире матери обвиняемого в Ришон ле-Ционе.

По данным обвинительного заключения, сестра обвиняемого распылила освежитель воздуха, запах которого не понравился Меиру Исраэлю, тот начал кричать на сестру и ее мужа. Спор все более накалялся, и тогда сестра разняла мужчин и заперла дверь комнаты, оставив обвиняемого снаружи.

Тогда Меир Исраэль выбил дверь комнаты, швырнул в своего зятя стеклянный стол, затем сходил на кухню и вернулся оттуда с ножом. Этим ножом он стал наносить Гили Лугаси многочисленные удары – в спину, в плечо, и в руку. Последний удар он нанес в грудь зятю, вытащил нож и сбежал с места происшествия.

Сестра обвиняемого вызвала скорую помощь, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.