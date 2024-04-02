Израильские спецназовцы ведут бои в квартале Аль-Амаль в Хан-Юнисе. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала оперативное видео работы бойцов бригады "Коммандо" в квартале Аль-Амаль в Хан-Юнисе, где израильские военнослужащие проводят точечное обнаружение и уничтожение террористической инфраструктуры. Израильские бойцы обнаружили значительное количество оружия и боеприпасов и ликвидировали десятки террористов.

В числе обнаруженного оружия - взрывные устройства, автоматы "калашников", ракетные установки РПГ и ракеты к ним, боеприпасы и многое другое.

Бойцы подразделения спецназа "Эгоз" арестовали десятки террористов, которые вышли из больницы "Насер". Боевики переданы для допроса в следственную группу военной разведки (подразделение 504) и в ШАБАК, после чего будут переведены под стражу.