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Делегация Израиля возвращается после переговоров в Каире по сделке с ХАМАСом

время публикации: 02 апреля 2024 г., 14:21 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 14:50
Делегация Израиля возвращается после переговоров в Каире по сделке с ХАМАСом
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Канцелярия главы правительства Израиля сообщает, что 2 апреля из Каира после очередного интенсивного раунда переговоров вернется делегация "Мосада", ШАБАКа и ЦАХАЛа.

"В ходе переговоров при посредничестве Египта посредники сформулировали актуальное предложение по решению проблемы ХАМАСа. Израиль ожидает, что посредники будут более активно работать с ХАМАСом, чтобы способствовать достижению соглашения. Государство Израиль продолжает предпринимать все необходимые усилия, чтобы освободить заложников, удерживаемых ХАМАСом, и вернуть их в Израиль".

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