Суд оправдал полицейского, застрелившего Соломона Таку

Окружной суд Хайфы оправдал сотрудника полиции, который пять лет назад в Кирьят-Хаиме застрелил 18-летнего репатрианта из Эфиопии Соломона Таку. Полицейский обвинялся в причинении смерти по халатности: пуля, которую он выпустил в землю, срикошетила и попала в молодого человека. Этот инцидент привел к массовым беспорядкам в стране: выходцы из эфиопской общины протестовали против полицейского произвола.

Соломон Така погиб 30 июня 2019 года. СМИ сообщали, что полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей, пытался предотвратить конфликтную ситуацию и выстрелил. По версии полицейского, он стрелял в землю, но пуля срикошетила от камня и попала в Таку. Эта версия, как сообщалось ранее, была подтверждена баллистической экспертизой.

Давая показания в суде, полицейский рассказал, что Така и его товарищи, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, бросали в него камни. Офицер объяснил, что не намеревался убивать или ранить кого-то из них, а стрелял в землю в надежде на то, что это отпугнет нападавших.

Помимо уголовного судопроизводства, семья Соломона Таки подала гражданский иск против полиции Израиля. Стороны достигли внесудебного соглашения. В рамках иска семья Таки требовала 2,5 миллиона шекелей компенсации. По соглашению она получила 1,8 миллиона шекелей без признания полицией ответственности за смерть молодого человека.