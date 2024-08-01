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CNN: Блинкен через Катар пытается остановить "Хизбаллу" и Иран

время публикации: 01 августа 2024 г., 08:33 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 08:44
CNN: Блинкен через Катар пытается остановить "Хизбаллу" и Иран
Ibraheem Al Omari/Pool Photo via AP

Телеканал CNN передает, что госсекретарь США Энтони Блинкен беседовал с премьер-министром Катара Мухаммадом Аль Тани и просил его попытаться повлиять на "Хизбаллу" и Иран, чтобы избежать ударов по Израилю в ответ на ликвидации лидеров "Хизбаллы" и ХАМАСа в Бейруте и Тегеране.

По оценке CNN, несмотря на миротворческие усилия властей США, в ближайшие трое суток Иран и его прокси-силы начнут массированную атаку на Израиль.

Ранее издание New York Times писало, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи еще утром 31 июля отдал приказ атаковать Израиль в ответ на ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи. Он также поручил военным подготовить план не только нападения, но и обороны, на случай расширения конфликта.

Руководство "Хизбаллы" и лидеры ХАМАСа также заявляют о скорой мести Израилю в ответ на ликвидации Фуада Шукры (Аль-Хаджа Мухсина), военного советника генсекретаря Хасана Насраллы, и главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

Пресса
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