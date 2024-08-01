Иранский представитель в Совбезе ООН: "Наш удар по Израилю будет актом самообороны"

Совет безопасности ООН по просьбе Ирана провел экстренное заседание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке в свете приписываемой Израилю ликвидации главы политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаила Ханийи.

Выступивший на заседании представитель Ирана Амир-Саид Иравани заявил, что убийство Ханийи было невозможно без согласия США. Он также назвал ликвидацию террориста актом агрессии против суверенного государства, подчеркнув, что Иран имеет полное право на ответные действия.

"В соответствии с нормами международного права мы сохраняем за собой право на самооборону. Мы дадим решительный ответ на этот террористический акт", – сказал он, призвав Совбез ввести санкции против Израиля.

Китай и Россия осудили ликвидацию Ханийи. Российский представитель Дмитрий Полянский подчеркнул, что Ханийя играл ключевую роль в переговорах, и его убийство серьезно снижает шансы на освобождение заложников.

Представитель США Роберт Вуд подчеркнул, что у Израиля есть право защищаться от "Хизбаллы" и других террористических группировок. Заявив, что Вашингтон непричастен к смерти Ханийи и Фуада Шукра, он призвал ООН осудить "Хизбаллу" и Иран, как спонсора террора.