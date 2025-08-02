Житель деревни Майсер, приехав за покупками, заявил о намерении совершить теракт
время публикации: 02 августа 2025 г., 19:50 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 20:07
Сотрудники полиции Прибрежного округа задержали 34-летнего жителя деревни Майсер, который рассказал своим собеседником в коммерческом центре в кибуце Дан Шмуэль о своем намерении совершить теракт.
Свидетели инцидента вызвали полицию, полицейские быстро прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от кибуца Мецер, где ранее в субботу был предотвращен теракт.
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