Житель деревни Майсер, приехав за покупками, заявил о намерении совершить теракт

Сотрудники полиции Прибрежного округа задержали 34-летнего жителя деревни Майсер, который рассказал своим собеседником в коммерческом центре в кибуце Дан Шмуэль о своем намерении совершить теракт.

Свидетели инцидента вызвали полицию, полицейские быстро прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от кибуца Мецер, где ранее в субботу был предотвращен теракт.