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Израиль

Житель деревни Майсер, приехав за покупками, заявил о намерении совершить теракт

время публикации: 02 августа 2025 г., 19:50 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 20:07
Житель деревни Майсер, приехав за покупками, заявил о намерении совершить теракт
Olivier Fitoussi Flash90

Сотрудники полиции Прибрежного округа задержали 34-летнего жителя деревни Майсер, который рассказал своим собеседником в коммерческом центре в кибуце Дан Шмуэль о своем намерении совершить теракт.

Свидетели инцидента вызвали полицию, полицейские быстро прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от кибуца Мецер, где ранее в субботу был предотвращен теракт.

Израиль
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