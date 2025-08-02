ХАМАС: "Мы не разоружимся, пока не будет создано государство Палестина"

Террористическая группировка ХАМАС выступила с ответом на коммюнике организованной Францией и Саудовской Аравией конференции, которая требовала от ХАМАСа сложить оружие и уступить власть в секторе Газы Палестинской администрации.

Отметим, что коммюнике было поддержана Катаром и Египтом, выступающими в качестве посредников между палестинской группировкой и Израилем.

"Вооруженное сопротивление не прекратится, пока не будут реализованы национальные права палестинского народа, что означает создание суверенного и независимого государства Палестина со столицей в Иерусалиме", – говорится в заявлении ХАМАСа.

Группировка также раскритиковала представителя американской администрации Стивена Виткоффа, заявив, что его поездка в сектор Газы была инсценировкой и попыткой манипуляции общественным мнением. Напомним: Виткофф обвинил в манипуляции общественным мнением ХАМАС, заявив, что он инсценирует голод в Газе.