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Израиль

ХАМАС: "Мы не разоружимся, пока не будет создано государство Палестина"

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 02 августа 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 22:23
ХАМАС: "Мы не разоружимся, пока не будет создано государство Палестина"
Abed Rahim Khatib/Flash90

Террористическая группировка ХАМАС выступила с ответом на коммюнике организованной Францией и Саудовской Аравией конференции, которая требовала от ХАМАСа сложить оружие и уступить власть в секторе Газы Палестинской администрации.

Отметим, что коммюнике было поддержана Катаром и Египтом, выступающими в качестве посредников между палестинской группировкой и Израилем.

"Вооруженное сопротивление не прекратится, пока не будут реализованы национальные права палестинского народа, что означает создание суверенного и независимого государства Палестина со столицей в Иерусалиме", – говорится в заявлении ХАМАСа.

Группировка также раскритиковала представителя американской администрации Стивена Виткоффа, заявив, что его поездка в сектор Газы была инсценировкой и попыткой манипуляции общественным мнением. Напомним: Виткофф обвинил в манипуляции общественным мнением ХАМАС, заявив, что он инсценирует голод в Газе.

Израиль
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