"Кан 11": ХАМАС спрятал заложников в туннелях, опасаясь, что ЦАХАЛ начнет операцию по освобождению

Как сообщает новостная редакция "Кан 11", ХАМАС перевел остающихся в живых израильских заложников в подземные туннели из опасений перед операциями по их освобождению. Заложников морят голодом.

"ХАМАС делает это сознательно, это физические и психологические издевательства", – заявляют высокопоставленные источники в ЦАХАЛе. По их оценке, шансы на освобождение заложников при помощи соглашения низки. ЦАХАЛ ожидает указаний от политического руководства.

Добавим, что сайт американского телеканала CNN со ссылкой на собственный источник сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отложил до следующей недели решение о военной операции в секторе Газы, если ХАМАС не согласится условия по освобождению заложников и прекращению огня.

Специальный представитель президента США Ствен Виткофф встречаясь с семьями заложников 2 августа, заявил: "Наш первый приоритет – вернуть всех заложников домой, – подчеркнул он. – Трамп считает, что все они должны выйти, и те, кто жив, должны остаться живыми. Мы знаем, кто жив, и, если они не выйдут из плена живыми, – кто-то будет в этом виноват. Мы твердо стоим на этом заявлении".