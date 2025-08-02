x
02 августа 2025
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 августа 2025
|
02 августа 2025
|
последняя новость: 21:41
02 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан 11": ХАМАС спрятал заложников в туннелях, опасаясь, что ЦАХАЛ начнет операцию по освобождению

Война с "Хизбаллой"
Заложники
время публикации: 02 августа 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 21:48
"Кан 11": ХАМАС спрятал заложников в туннелях, опасаясь, что ЦАХАЛ начнет операцию по освобождению
Пресс-служба ЦАХАЛа

Как сообщает новостная редакция "Кан 11", ХАМАС перевел остающихся в живых израильских заложников в подземные туннели из опасений перед операциями по их освобождению. Заложников морят голодом.

"ХАМАС делает это сознательно, это физические и психологические издевательства", – заявляют высокопоставленные источники в ЦАХАЛе. По их оценке, шансы на освобождение заложников при помощи соглашения низки. ЦАХАЛ ожидает указаний от политического руководства.

Добавим, что сайт американского телеканала CNN со ссылкой на собственный источник сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отложил до следующей недели решение о военной операции в секторе Газы, если ХАМАС не согласится условия по освобождению заложников и прекращению огня.

Специальный представитель президента США Ствен Виткофф встречаясь с семьями заложников 2 августа, заявил: "Наш первый приоритет – вернуть всех заложников домой, – подчеркнул он. – Трамп считает, что все они должны выйти, и те, кто жив, должны остаться живыми. Мы знаем, кто жив, и, если они не выйдут из плена живыми, – кто-то будет в этом виноват. Мы твердо стоим на этом заявлении".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2025

Десятки тысяч израильтян вышли поддержать семьи заложников на Площадь Похищенных
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2025

Семья Эвьятара Давида разрешила публикацию фрагмента из видеоролика ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 августа 2025

CNN: Нетаниягу отложил решение о военной операции в Газе на следующую неделю