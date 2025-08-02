Семья Эвьятара Давида разрешила публикацию фрагмента из видеоролика ХАМАСа

Близкие похищенного террористами с музыкального фестиваля Nova в "черную субботу" 7 октября 2023 года Эвьятара Давида дали разрешение на публикацию фрагмента из видео с его изображением в плену, выложенного накануне террористической организации ХАМАС.

На этом видео сильно истощенный Эвьятар Давид, одетый в короткие брюки и без рубашки, делает пометку в самодельном "календаре" на листе бумаги – лист разлинован под дни, в некоторые вписано "фасоль", в большинство "еды нет".

Террористы вмонтировали также в этот видеоролик кадры изможденных палестинских детей, которые, как утверждает ХАМАС, умерли от голода – однако ранее ЦАХАЛом неоднократно публиковались видео с самими террористами, которые устраивают очень обильные и разнообразные пиры в туннелях.

Туннель же, где содержится Эвьятар Давид, очень узкий и низкий, его высоты даже не хватает для того, чтобы заложник мог выпрямиться в полный рост. Сесть он может, только вытянув ноги вдоль туннеля. На дне туннеля лежит тонкий матрас.

До публикации последнего видео Израиль получал подтверждение того, что Эвьятар жив, во время последней сделки с ХАМАСом: боевики привезли его и Гая Гильбоа-Даля "на церемонию освобождения" других заложников.