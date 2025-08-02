Из охваченной огнем квартиры в Рамле спасли ребенка, собаку и двух змей

Пожарные, действовавшие на тушении пожара в жилом доме в Рамле, спасли из квартиры заблокированную огнем четырехлетнюю девочку, а также домашних животных – собаку и двух змей.

Ребенок был передан сотрудникам службы скорой помощи "Маген Давид Адом" для осмотра и оказания помощи. Очаг возгорания находился в гостиной квартиры, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома.