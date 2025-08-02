Из охваченной огнем квартиры в Рамле спасли ребенка, собаку и двух змей
время публикации: 02 августа 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 15:16
Пожарные, действовавшие на тушении пожара в жилом доме в Рамле, спасли из квартиры заблокированную огнем четырехлетнюю девочку, а также домашних животных – собаку и двух змей.
Ребенок был передан сотрудникам службы скорой помощи "Маген Давид Адом" для осмотра и оказания помощи. Очаг возгорания находился в гостиной квартиры, расположенной на первом этаже четырехэтажного дома.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 июля 2025