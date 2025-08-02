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Израиль

Стивен Виткофф встретился с семьями заложников: "Возвращение похищенных наш приоритет"

Заложники
время публикации: 02 августа 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 15:01
Стивен Виткофф встретился с семьями заложников: "Возвращение похищенных наш приоритет"
פאולינה פטימר, Пресс-служба Штаба семей похищенных

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф встретился в субботу, 2 августа, с представителями семей заложников и сообщил им, что план – не расширять войну в секторе Газы, а завершить ее. Он подчеркнул также, что важно освободить всех заложников, без "поэтапных сделок".

По сообщению Штаба семей заложников, встреча длилась почти три часа. Стивен Виткофф подчеркнул приверженность президента Дональда Трампа возвращению всех оставшихся в секторе Газы заложников, как живых, так и погибших.

"Наш первый приоритет – вернуть всех заложников домой, – подчеркнул он. – Трамп считает, что все они должны выйти, и те, кто жив, должны остаться живыми. Мы знаем, кто жив, и если они не выйдут из плена живыми – кто-то будет в этом виноват. Мы твердо стоим на этом заявлении".

Стивен Виткофф подчеркнул, что большинство израильтян хотят скорейшего возвращения заложников, и большинство населения сектора Газы хотят возвращения заложников, поскольку они хотят восстановления сектора.

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