ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ответных ударов по всей территории Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков, ракетные установки и объекты инфраструктуры "Хизбаллы" по всей территории Ливана.

В районе Баргуз на юге Ливана была уничтожена ракетная установка, из которой несколькими часами ранее были запущены две ракеты в сторону горы Дов.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что сегодняшний обстрел израильской территории был грубым нарушением соглашения о прекращении огня, заключенного между Израилем и Ливаном.

"Государство Израиль требует, чтобы власти Государства Ливан выполнили договоренности и предотвратили враждебную деятельность террористической организации "Хизбалла" на своей территории. Государство Израиль по-прежнему привержено достигнутым договоренностям относительно прекращения огня в Ливане. ЦАХАЛ готов продолжать атаки столько, сколько необходимо, и продолжит действовать для защиты граждан Государства Израиль", – сказано в официальном сообщении.