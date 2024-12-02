x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 22:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 22:40
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ответных ударов по всей территории Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 декабря 2024 г., 22:38 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 22:45
ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ответных ударов по всей территории Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков, ракетные установки и объекты инфраструктуры "Хизбаллы" по всей территории Ливана.

В районе Баргуз на юге Ливана была уничтожена ракетная установка, из которой несколькими часами ранее были запущены две ракеты в сторону горы Дов.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что сегодняшний обстрел израильской территории был грубым нарушением соглашения о прекращении огня, заключенного между Израилем и Ливаном.

"Государство Израиль требует, чтобы власти Государства Ливан выполнили договоренности и предотвратили враждебную деятельность террористической организации "Хизбалла" на своей территории. Государство Израиль по-прежнему привержено достигнутым договоренностям относительно прекращения огня в Ливане. ЦАХАЛ готов продолжать атаки столько, сколько необходимо, и продолжит действовать для защиты граждан Государства Израиль", – сказано в официальном сообщении.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

423-й день войны: операции ЦАХАЛа в Газе, Иудее и Самарии. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

"Цева Адом" на границе с Ливаном. Ложная тревога
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

После ракетного обстрела "Хизбаллы": ЦАХАЛ наносит удары по целям в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

"Галей ЦАХАЛ": Израиль пока не ответил на обстрел "Хизбаллы". Глава Генштаба: "Есть план и цели"