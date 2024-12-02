Разрешено к публикации: допрошенный офицер - глава Управления тюрем Коби Яакоби

Разрешена к публикации информация о том, что высокопоставленный сотрудник Управления тюрем, допрошенный в рамках расследования о злоупотреблениях – глава тюремной охраны Израиля генерал-лейтенант Коби Яакоби.

Допрос Яакоби сотрудниками полицейского подразделения "Лахав 433" продолжался около 12 часов, после чего глава тюремной охраны был отпущен. Ему запрещено контактировать с другими фигурантами дела.

Напомним: министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир созвал днем 2 декабря пресс-конференцию, на которой заявил, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара использует имеющиеся у нее механизмы для "организации переворота". По словам министра, она не может оставаться на своей должности.

"Частная полиция Гали Баарав-Миара пересекла сегодня утром "красную линию", когда приказала задержать для расследования двух высокопоставленных лиц в правоохранительной системе, которые реализуют мою политику, политику правого правительства", – заявил Бен-Гвир.

Бен-Гвир предложил на ближайшем заседании правительства рассмотреть возможность созыва общественной комиссии под председательством судьи Груниса, которая решит, может ли Гали Баарав-Миара оставаться на своем посту при отсутствии доверия со стороны членов правительства.