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Израиль

"Галей ЦАХАЛ": Израиль пока не ответил на обстрел "Хизбаллы". Глава Генштаба: "Есть план и цели"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 декабря 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 20:22
Начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци А-Леви на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передала, что удары, нанесенные по целям в южном Ливане в последние часы, не были ответом на обстрел "Хизбаллы". Израильский ответ будет дан позднее.

Одновременно с этим пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил Штаб северного военного округа, и также посетил позиции израильских войск в Южном Ливане. Он заявил, что ЦАХАЛ ответит "со всей его мощью" на нарушение соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы". "У ЦАХАЛа имеется план действий с перечнем целей, готовый к реализации в любой момент", – заявил начальник Генштаба.

Ранее в ливанских источниках появились сообщения, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в районе деревень Ханин, Баргуз и высот Джабур на юге Ливана.

Вечером 2 декабря ЦАХАЛ сообщил, что боевики "Хизбаллы" выпустили две ракеты по израильским позициям в районе горы Дов. "Хизбалла" в свою очередь заявила, что это "естественная реакция на постоянные нарушения сионистским врагом соглашения о прекращении огня". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац пообещали, что нарушение условий соглашения "Хизбаллой" не останется без ответа. "Израиль решительно отреагирует на это. Мы полны решимости продолжать обеспечивать соблюдение режима прекращения огня и реагировать на любое нарушение со стороны "Хизбаллы", – заявил Нетаниягу.

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