Лапид: "Это правительство поощряет отказ от службы"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид на заседании фракции 02.12.24

В понедельник, 2 декабря, лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид на заседании фракции прокомментировал решение министра обороны отменить резервистскую службу одного из лидеров "Братьев по оружию" ("Ахим ле-нешек").

"Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил вчера, что отменяет призыв на резервистские сборы Эяля Наве из "Братьев по оружию", потому что он покопался в интернете и обнаружил, что когда-то Эяль сказал что-то о возможности не идти на резервистские сборы, если Израиль перестанет быть демократией. Я против всякого рода отказа от службы, и Эяль Наве не должен был это говорить, но посмотрите, что происходит: министр обороны отменяет вызов на резервистские сборы бойца из спецназа Генерального штаба из-за одной сказанной им фразы, в то время как он же активно помогает подготовить самый крупный в истории страны процесс массового уклонения от службы и отказа от нее. Есть ли другое слово кроме "отказничество", когда люди получают повестки и сообщают, что не придут? Есть ли другое слово кроме "отказничество", когда люди идут по улицам с плакатами, на которых написано "умрем, но не пойдем служить"?"

Далее Лапид отметил: "Бывший министр обороны Йоав Галант был уволен за то, что он не хотел участвовать в уклонении от службы и отказе от нее. Исраэль Кац был назначен министром обороны, потому что помогает Нетаниягу подготовить уклонение от службы и отказ от нее. Они не могут играть в эту двойную игру против наших бойцов, против наших раненых, против семей погибших. Если вы против отказа от службы, будьте против любого отказа от службы. Эяль Наве служил всю свою жизнь и сказал одну неверную фразу, а министр обороны устраивает на него политическую травлю, чтобы угодить своим избирателям и группе любителей 14-го канала. Тем временем десятки тысяч молодых ультраортодоксов уклоняются от службы, и Исраэль Кац и Биньямин Нетаниягу не сказали ни слова об этом. Они не смеют. У них нет смелости сказать ультраортодоксальным партиям: "Наши дети умирают и получают ранения, защищая страну, а ваши дети не могут прекратить уклоняться от службы". В Кнессете оказывается ужасное, неослабевающее давление на честных депутатов, которые сказали, что они не готовы быть частью этого. Канцелярия Нетаниягу угрожает им, кричит на них, отстраняет их, ведет себя с ними как с бандой преступников".

"Все ради того, чтобы помочь уклонению от службы. Все ради того, чтобы помочь отказу от службы. Все потому, что политика для них важнее армии и наших бойцов, важнее безопасности Израиля. Это правительство не только отвечает за крупнейшую катастрофу, которая произошла с государством Израиль, но это еще и правительство, которое не является сионистским, не является патриотичным и поощряет отказ от службы", – утверждает Лапид.

"И я не закончу это заявление без еще одного предложения: верните похищенных. Заключите сделку, прямо сейчас", – завершил он свое выступление.