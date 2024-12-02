Разрешено к публикации: в МАХАШ допрошены двое высокопоставленных офицеров полиции

В рамках тайного расследования отдела расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) в понедельник, 2 декабря был допрошен высокопоставленный офицер полиции в звании полковника, подозреваемый в нарушении этических норм, а также офицер полиции в звании подполковника.

Большинство деталей расследования запрещено к публикации. Сообщается, что в рамках расследования был задержан высокопоставленный офицер Службы тюрем (ШАБАС), подозреваемый в злоупотреблении доверием и попытке помешать ходу следствия.