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Израиль

Двое молодых людей пострадали из-за аварии квадроцикла возле Кейсарии

Мада
ДТП
время публикации: 02 декабря 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 17:46
Двое молодых людей пострадали из-за аварии квадроцикла возле Кейсарии
Yonatan Sindel/Flash90

На открытой местности возле промзоны Кейсарии перевернулся квадроцикл ("тракторон"). Сообщение о происшествии поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:25.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь двоим пострадавшим, молодым людям в возрасте около 20 лет.

Один из них получил серьезную травму ноги, он потерял много крови и был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Второй пострадавший был травмирован легко, он также был отправлен в больницу.

Израиль
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