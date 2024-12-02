Двое молодых людей пострадали из-за аварии квадроцикла возле Кейсарии

На открытой местности возле промзоны Кейсарии перевернулся квадроцикл ("тракторон"). Сообщение о происшествии поступило в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:25.

Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь двоим пострадавшим, молодым людям в возрасте около 20 лет.

Один из них получил серьезную травму ноги, он потерял много крови и был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Второй пострадавший был травмирован легко, он также был отправлен в больницу.