Возле мошава Таоз перевернулся квадроцикл, пострадали два человека
время публикации: 22 октября 2024 г., 16:57 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 16:57
Возле мошава Таоз, недалеко от Иерусалима, перевернулся квадроцикл, на котором вместе с водителем был ребенок.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 30 лет) получил тяжелые травмы, находившаяся с ним 8-летняя девочка получила ушибы.
Пострадавшие доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем".
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