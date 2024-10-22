Возле мошава Таоз перевернулся квадроцикл, пострадали два человека

Возле мошава Таоз, недалеко от Иерусалима, перевернулся квадроцикл, на котором вместе с водителем был ребенок.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель (мужчина примерно 30 лет) получил тяжелые травмы, находившаяся с ним 8-летняя девочка получила ушибы.

Пострадавшие доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем".