Второй ликвидированный в Хан-Юнисе: бригадный генерал ХАМАСа Хусам Шахван (Абу Шурук)

Контролируемый ХАМАСом сайт "Палестин-инфо" сообщил имя второго ликвидированного в ходе ночного авиаудара по цели в "гуманитарной зоне" Аль-Мауаси в Хан-Юнисе: это бригадный генерал Хусам Шахван (Абу Шурук).

В сообщении указано, что он, как и генеральный директор полиции ХАМАСа генерал-майор Махмуд Салах был ликвидирован во время удара по району палаточного городка, где размещены беженцы.

ХАМАС не уточняет, что высокопоставленные офицеры террористической организации ХАМАС делали ночью в палаточном городке для перемещенных из-за военной операции гражданских лиц.