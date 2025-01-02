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Израиль

Второй ликвидированный в Хан-Юнисе: бригадный генерал ХАМАСа Хусам Шахван (Абу Шурук)

Газа
Война с ХАМАСом
Ликвидация
ХАМАС
время публикации: 02 января 2025 г., 05:44 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 05:55
Второй ликвидированный в Хан-Юнисе: бригадный генерал ХАМАСа Хусам Шахван (Абу Шурук)
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Контролируемый ХАМАСом сайт "Палестин-инфо" сообщил имя второго ликвидированного в ходе ночного авиаудара по цели в "гуманитарной зоне" Аль-Мауаси в Хан-Юнисе: это бригадный генерал Хусам Шахван (Абу Шурук).

В сообщении указано, что он, как и генеральный директор полиции ХАМАСа генерал-майор Махмуд Салах был ликвидирован во время удара по району палаточного городка, где размещены беженцы.

ХАМАС не уточняет, что высокопоставленные офицеры террористической организации ХАМАС делали ночью в палаточном городке для перемещенных из-за военной операции гражданских лиц.

Израиль
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