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Израиль

Источники в Газе: в результате авиаудара убит генерал полиции ХАМАСа Махмуд Салах

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 02 января 2025 г., 05:08 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 05:30
Источники в Газе: в результате авиаудара убит генерал полиции ХАМАСа Махмуд Салах
AP Photo/Abdel Kareem Hana

По сообщению контролируемого ХАМАСом издания "Палестин-инфо", в результате ночного авиаудара по цели в "гуманитарном районе" Аль-Мауаси на западе Хан-Юниса (южная часть сектора Газы) был убит генеральный директор полиции ХАМАСа генерал-майор Махмуд Салах. Он находился в районе размещения беженцев в палаточном городке.

Ранее палестинские источники сообщили о семерых убитых и 15 раненых в результате этого авиаудара. Отметим, что боевики ХАМАС продолжают активно действовать из "гуманитарных районов" и гражданских объектов, используя палестинское население в качестве живого щита для прикрытия террористической деятельности.

ЦАХАЛ пока не подтверждает факт ликвидации руководителя полиции ХАМАСа.

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