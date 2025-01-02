Источники в Газе: в результате авиаудара убит генерал полиции ХАМАСа Махмуд Салах

По сообщению контролируемого ХАМАСом издания "Палестин-инфо", в результате ночного авиаудара по цели в "гуманитарном районе" Аль-Мауаси на западе Хан-Юниса (южная часть сектора Газы) был убит генеральный директор полиции ХАМАСа генерал-майор Махмуд Салах. Он находился в районе размещения беженцев в палаточном городке.

Ранее палестинские источники сообщили о семерых убитых и 15 раненых в результате этого авиаудара. Отметим, что боевики ХАМАС продолжают активно действовать из "гуманитарных районов" и гражданских объектов, используя палестинское население в качестве живого щита для прикрытия террористической деятельности.

ЦАХАЛ пока не подтверждает факт ликвидации руководителя полиции ХАМАСа.