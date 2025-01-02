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Израиль

"Псевдоарабы" из МАГАВ арестовали разыскиваемого террориста в Шхеме

Полиция
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 02 января 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 09:05
"Псевдоарабы" из МАГАВ арестовали разыскиваемого террориста в Шхеме
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы подразделения "мистаравим" ("псевдоарабы") пограничной полиции МАГАВ арестовали высокопоставленного разыскиваемого террориста в Касбе Шхема, когда он находился в кафе. При операции по задержанию террориста возникла перестрелка, против израильских спецназовцев применили взрывные устройства.

Операция была осуществлена совместно военнослужащими ЦАХАЛа и пограничной полицией МАГАВ. Им удалось застать врасплох разыскиваемого за террористическую деятельность, отдыхавшего в кафе в центре Касбы в Шхеме.

Во врем выхода израильских сил из города возникли беспорядки, в ходе которых велась стрельба, в израильских военнослужащих бросали бутылки с зажигательной смесью и камни. Солдаты ответили огнем, нейтрализовав нескольких нападавших.

Задержанный передан в Общую службу безопасности ШАБАК.

Израиль
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