"Псевдоарабы" из МАГАВ арестовали разыскиваемого террориста в Шхеме

Бойцы подразделения "мистаравим" ("псевдоарабы") пограничной полиции МАГАВ арестовали высокопоставленного разыскиваемого террориста в Касбе Шхема, когда он находился в кафе. При операции по задержанию террориста возникла перестрелка, против израильских спецназовцев применили взрывные устройства.

Операция была осуществлена совместно военнослужащими ЦАХАЛа и пограничной полицией МАГАВ. Им удалось застать врасплох разыскиваемого за террористическую деятельность, отдыхавшего в кафе в центре Касбы в Шхеме.

Во врем выхода израильских сил из города возникли беспорядки, в ходе которых велась стрельба, в израильских военнослужащих бросали бутылки с зажигательной смесью и камни. Солдаты ответили огнем, нейтрализовав нескольких нападавших.

Задержанный передан в Общую службу безопасности ШАБАК.