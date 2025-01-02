ВВС ЦАХАЛа атаковали командный центр ХАМАСа в здании мэрии Хан-Юниса

ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар по командному центру ХАМАСа, который был размещен в здании мэрии Хан-Юниса в гуманитарной зоне. Операция проводилась при использовании разведданных военной разведки АМАН, ШАБАКа и под командованием Южного военного округа.

Командный центр использовался боевиками террористической организации ХАМАС для управления и контроля над террористическими отрядами, планирования и осуществления террористических действий против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль.

Перед атакой были приняты меры для минимизации риска ущерба для гражданских лиц, включая использование высокоточного оружия, постоянное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

ЦАХАЛ подчеркивает, что ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданские объекты и гуманитарную зону для прикрытия террористов.