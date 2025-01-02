x
02 января 2025
|
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2025
|
02 января 2025
|
последняя новость: 14:22
02 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали командный центр ХАМАСа в здании мэрии Хан-Юниса

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 02 января 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 14:22
ВВС ЦАХАЛа атаковали командный центр ХАМАСа в здании мэрии Хан-Юниса
AP Photo/Ohad Zwigenberg

ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар по командному центру ХАМАСа, который был размещен в здании мэрии Хан-Юниса в гуманитарной зоне. Операция проводилась при использовании разведданных военной разведки АМАН, ШАБАКа и под командованием Южного военного округа.

Командный центр использовался боевиками террористической организации ХАМАС для управления и контроля над террористическими отрядами, планирования и осуществления террористических действий против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль.

Перед атакой были приняты меры для минимизации риска ущерба для гражданских лиц, включая использование высокоточного оружия, постоянное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.

ЦАХАЛ подчеркивает, что ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданские объекты и гуманитарную зону для прикрытия террористов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2024

ЦАХАЛ подтверждает: ликвидирован мэр Дир аль-Балаха, террорист ХАМАСа Имад Джару
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2024

Источники в Газе: в результате удара ЦАХАЛа убит мэр Дир аль-Балаха