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Израиль

"Исламский джихад": один из заложников предпринял попытку самоубийства

ХАМАС
время публикации: 02 января 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 18:53
"Исламский джихад": один из заложников предпринял попытку самоубийства
AP Photo/Ariel Schalit

Представитель группировки "Бригады Аль-Кудса" (военное крыло террористической организации "Исламский джихад"), известный как "Абу Хамза" в четверг, 2 января, сообщил, что один из израильских заложников, удерживаемых группировкой, пытался покончить с собой.

В видео, опубликованном в Телеграм-канале группировки, "Абу Хамза" говорит, что инцидент произошел три дня назад, палестинским медикам удалось спасти жизнь израильтянина "в последний момент".

Никаких других подробностей инцидента "Абу Хамза" не сообщает, он также не называет имя похищенного, который, как он утверждает, предпринял попытку самоубийства.

Это заявление было опубликовано террористической группировкой в качестве акта психологического давления на фоне разговоров о возобновлении переговорного процесса с Израилем.

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