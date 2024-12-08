Reuters: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по иранскому исследовательскому центру в Дамаске

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщает о новых ударах израильских ВВС по нескольким объектам в сирийской столице в воскресенье, 8 декабря.

По данным агентства, одной из целей стал исследовательский центр в районе Кафр-Суса, где иранские специалисты разрабатывали химическое оружие и баллистические ракеты. Второй целью, как сообщается, был некий "оборонный объект".

В течение 8 декабря из Дамаска и его окрестностей неоднократно поступали сообщения о взрывах. По различным данным, удары наносили как ВВС ЦАХАЛа, так и силы, противостоящие режиму Асада. Представители сирийской оппозиции сообщили об атаке на склад вооружений на военном аэродроме Аль-Мезза на западе Дамаска.