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Ближний Восток

Reuters: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по иранскому исследовательскому центру в Дамаске

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Сирия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 18:39
Reuters: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по иранскому исследовательскому центру в Дамаске
AP Photo/Hassan Ammar

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщает о новых ударах израильских ВВС по нескольким объектам в сирийской столице в воскресенье, 8 декабря.

По данным агентства, одной из целей стал исследовательский центр в районе Кафр-Суса, где иранские специалисты разрабатывали химическое оружие и баллистические ракеты. Второй целью, как сообщается, был некий "оборонный объект".

В течение 8 декабря из Дамаска и его окрестностей неоднократно поступали сообщения о взрывах. По различным данным, удары наносили как ВВС ЦАХАЛа, так и силы, противостоящие режиму Асада. Представители сирийской оппозиции сообщили об атаке на склад вооружений на военном аэродроме Аль-Мезза на западе Дамаска.

Ближний Восток
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