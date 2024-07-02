Больница "Ихилов" сообщила о смерти Лиоры Аргамани, матери освобожденной заложницы

Пресс-служба больницы тель-авивской больницы "Ихилов" сообщила о смерти Лиоры Аргамани, матери похищенной ХАМАСом и освобожденной в ходе операции "Арнон" Ноа Аргамани.

Из больницы сообщили, что семья просит прессу уважать ее право на частную жизнь.

На момент похищения дочери у Лиоры Аргамани был диагностирован рак мозга в четвертой, терминальной стадии. В декабре 2023 года в письме президенту США Джо Байдену она просила его о рождественском чуде: "Я неизлечимо больна раком головного мозга. Все, о чем я мечтаю, прежде чем расстаться со своей семьей навсегда, – это в последний раз обнять мою дочь, моего единственного ребенка".

Последние дни жизни Лиора провела рядом с дочерью.