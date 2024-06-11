Освобожденная из плена ХАМАСа Ноа Аргамани выписана из больницы

26-летняя Ноа Аргамани, которая была в субботу освобождена из плена в ходе специальной операции в Нусейрате, выписана из больницы "Ихилов" после проведения серии проверок. Поскольку мама девушки, Лиора Аргамани, находится на госпитализации в онкологическом отделении этой же больницы, Ноа и ее близкие проведут праздник Шавуот поблизости.

Днем ранее из больницы "Шиба" были выписаны трое других освобожденных в субботу заложников: Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив. Они переведены в гостиницу и остаются под наблюдением медиков.

Ноа Аргамани, Альмог Меир-Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив страдают от психологических травм и имеют проблемы со здоровьем. Экс-заложники страдают от проблем, вызванных недоеданием. В течение долгих периодов их держали впроголодь. Были длительные периоды времени, во время которых они жили с повязкой на глазах.

Израильтян много раз перевозили с места на место, и условия содержания зависели от тех, кто их охранял в тот конкретный период времени. Было несколько мест, где условия содержания были "просто ужасными", в других местах – было чуть лучше.