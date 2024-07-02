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Израиль

Госпрокурор рекомендует начать уголовное расследование в отношении Итамара Бен-Гвира

время публикации: 02 июля 2024 г., 21:47 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 21:47
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир
Yonatan Sindel/Flash90

Государственный прокурор Амит Айсман попросил юридического советника правительства Гали Баарав-Миара распорядиться о начале расследования в отношении Итамара Бен-Гвира по подозрению в подстрекательстве против жителей Газы. Об этом вечером 2 июля сообщила новостная служба "Кан".

Поводом для подозрений стали многочисленные высказывания министра национальной безопасности по поводу того, как должна вестись война в секторе Газы и какие санкции должны вводиться против жителей.

Амит Айсман, отмечалось в сюжете на телеканале "Кан-11", полагает, что закон об иммунитете не работает в отношении политика, когда речь идет о подобных подозрениях.

В репортаже говорилось, что в ближайшем окружении госпрокурора не согласны с Айсманом и полагают, что его решение продиктовано желанием показать международному суду в Гааге, что израильская система расследует подстрекательства со стороны политиков. При этом в офисе госпрокурора полагают, что подобное расследование не только не принесет пользу Израилю, но и нанесет серьезный ущерб на международной арене.

Итамар Бен-Гвир, комментируя сообщение телеканала, написал в своем Х-блоге: "Это невероятно! Государственный прокурор пытается привлечь к уголовной ответственности израильского министра "за подстрекательство" против граждан вражеского государства, которые праздновали смерть наших солдат на улицах Газы 7 октября".

Израиль
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